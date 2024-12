CentOS Stream 10 vychází s jádrem 6.12, zato bez X.Org a dalších balíčků

Autor: CentOS

Vývojáři uvolnili CentOS Stream 10 s kódovým jménem Coughlan. CentOS Stream 10 vytváří upstream pro Red Hat Enterprise Linuxu 10, ze kterého jsou vytvářeny minoritní verze RHEL 10. Představuje tedy náhled toho, co se chystá pro budoucí verze RHEL 10. Tato verze by měla být udržována přibližně do roku 2030.





CentOS Stream 10 přináší nové jádro 6.12, které je zároveň letošní verzí s dlouhou podporou (LTS). Kromě čerstvého jádra přináší CentOS také Python 3.12, Go 1.23, Rust 1.82, Valkey 7.2, GCC 14, OpenJDK Java 21, PHP 8.3, LLVM 19, Qt 6.7, DNF 4.20 a desktopové prostředí GNOME 47.

CentOS Stream 10 přichází bez podpory X.Org Serveru a o vykreslování se nyní stará výhradně Wayland. K dispozici je pak XWayland pro ty, kteří potřebují podporu starších aplikací určených pro X11. V distribučních repozitářích také nenajdete balíčky pro populární software jako Firefox, GIMP, LibreOffice, Inkscape a Thunderbird. Místo toho vývojáři doporučují používat balíčky Flatpak prostřednictvím úložiště Flathub.