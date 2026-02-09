Ceny pamětí se mezičtvrtletně téměř zdvojnásobily, čeká se další růst

Ceny pamětí DRAM, NAND a HBM vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2026 mezičtvrtletně o 80 až 90 %, jak vyplývá z nejnovějšího přehledu cen pamětí společnosti Counterpoint Research. Cena 64GB RDIMM vzrostla ze 450 dolarů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 na více než 900 dolarů Společnost Counterpoint navíc očekává, že ve druhém čtvrtletí stejný modul překročí cenovou hranici 1 000 dolarů.
Paměti typu NAND byly v minulém čtvrtletí relativně stabilní, ale nyní zaznamenávají paralelní nárůst. Výrobci zařízení snižují obsah DRAM na jedno zařízení, vyměňují TLC SSD za levnější alternativy QLC a přesouvají objednávky z LPDDR4 na LPDDR5, protože nové čipové sady podporují novější standard.
Rostoucí ceny mají vliv na celý trh, společnost Valve například odložila vydání nových herních konzolí Steam Machine a už oznámila zvýšení jejich cen. Stejně tak například Raspberry Pi už poněkolikáté zdražilo své jednodeskové počítače a upravuje jejich parametry. Bohužel se zdá, že na téhle horské dráze ještě stále jedeme nahoru a vrchol je v nedohlednu.