 »   »  Češi posedmé odmítli diakritiku v doméně .CZ

Petr Krčmář

Češi stále nestojí o to mít možnost registrovat domény .CZ s diakritickými znaky. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který si sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, nechalo už posedmé vypracovat na podzim tohoto roku. Proti zavedení systému IDN (Internationalized Domain Names) se vyjádřilo 88 procent respondentů z řad organizací a 64 procent oslovených běžných uživatelů internetu.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1015 zástupců organizací a 1206 individuálních uživatelů, přičemž více než tři čtvrtiny zástupců organizací a více než polovina uživatelů nepodporuje diakritiku v českých doménových jménech. V prvním případě jde o dvouprocentní nárůst oproti poslednímu dotazování v roce 2016, v tom druhém je údaj vyšší o devět procentních bodů. Většina české internetové veřejnosti tedy hodnotí současný stav jako vyhovující, rozumný a osvědčený a používání diakritických znamének naopak vnímá jako matoucí, zbytečně komplikované pro zahraniční uživatele a rizikové z hlediska možných chyb a překlepů.

Opakované odmítnutí IDN v doméně .CZ pro nás není překvapením. Průzkum mimo jiného také ukázal, že pro uživatele Internetu není IDN tím, co by je vyloženě zajímalo a chtěli by řešit. Dotazovaní uvedli, že jsou pro ně důležitější témata, a to například internetová bezpečnost, ochrana na Internetu nebo dostupnost kvalitního internetového připojení, říká Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. Tento průzkum nebyl zaměřený pouze na IDN, ale také například na to, jak veřejnost vnímá sdružení CZ.NIC a jeho projekty. Těší nás, že uživatelé Internetu oceňují naši osvětovou a vzdělávací činnost a že nás vnímají jako spolehlivého partnera.

Detailní výsledky průzkumu, včetně doplňujících informací spojených s IDN, najdou, zájemci na internetové adrese www.háčkyčárky.cz.

(Zdroj: Tisková zpráva)