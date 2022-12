Češi postaví evropský DNS resolver v rámci projektu DNS4EU

Autor: Evropská komise

Evropský DNS resolver budou vyvíjet Češi. Konsorcium vedené brněnskou společností Whalebone vyhrálo veřejnou soutěž vypsanou Evropskou komisí. Ve zmíněném uskupení jsou zapojeny také další české organizace jako CZ.NIC, CESNET nebo ČVUT. Projekt je součástí programu páteřních sítí pro takzvanou evropskou cloudovou federaci [PDF].





O systému DNS4EU se začalo mluvit na začátku letošního roku, jde o snahu posílit digitální nezávislost EU. Má jít o alternativu k současnému veřejnému systému DNS resolverů, který nabízejí technologičtí giganti ze Spojených států. Cílem Evropské komise je udržet údaje uživatelů v digitálním prostoru Unie a poskytovat službu co největšímu počtu Evropanů při dodržování nejvyšších standardů ochrany osobních údajů.





Našim cílem je ochránit 100 milionů lidí díky systému DNS4EU. Abychom tohoto milníku dosáhli, musíme spolupracovat se společnostmi poskytujícími mobilní a internetové služby na celém kontinentu. Proto nebudeme pouze zavádět novou veřejnou infrastrukturu, ale zapojíme do architektury i operátory, vysvětluje generální ředitel společnosti Whalebone, Richard Malovič.

Výsledek má být dostupný evropským institucím i občanům zdarma. Aby bylo řešení přístupné všem, vybrala Evropská komise tým složený z různých členů s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Celkem se zapojí 13 různých organizací v 10 zemích Unie. Členy konsorcia jsou Abi Lab (CERTFin IT), Centro Nacional de Cibersegurança (CERT.PT), CESNET (CZ), CZ.NIC (CZ), Czech Technical University Prague (CZ), deSec (DE), Ministry of Electronic Governance (BG), NASK (CERT Polska), National Cyber Security Directorate (RO), F-Secure (FI), Sztaki (Hun-CERT) a Time.lex (BE).

(Zdroj: Lupa.cz)