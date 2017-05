 »   »  Česká Wikipedie slaví patnáct let, obsahuje 370 tisíc hesel

Petr Krčmář

Česká Wikipedie dnes slaví patnáct let, vznikla rok a půl po založení té anglické. Za tu dobu bylo vytvořeno více než 370 tisíc hesel, dohromady jde o dva gigabajty textu, které by v tištěné podobě pokryly přibližně milion normostran. Denně přitom přibude mezi 70 a 100 novými články, o víkendu je to ještě více.

Každý měsíc navštíví encyklopedii uživatelé z 3,5 milionu počítačů a 3 milionů mobilních zařízení. V březnu bylo zadáno 72 milionů dotazů, nejnavštěvovanější stránkou byl Touretteův syndrom, následovalo heslo zeměměřič a poté záznam o Věře Špinarové, která v březnu zemřela. Kvalitu obsahu dnes hlídá přibližně 30 správců, kteří sledují práci uživatelů/editorů – těch bylo od založení české Wikipedie už 370 tisíc.

(Zdroj: Lupa.cz)