Root.cz  »  Kancelář  »  Český překlad příručky LibreOffice Calc 25.2 ke stažení

Český překlad příručky LibreOffice Calc 25.2 ke stažení

zcr
Včera
přidejte názor

Sdílet

LibreOffice Calc 25.2 Autor: LibreOffice Documentation Team

Český LibreOffice tým vydává překlad příručky LibreOffice Calc 25.2. Calc je tabulkový procesor kancelářského balíku LibreOffice. Příručka je ke stažení na stránce dokumentace nebo v knihovničce Root.cz.

Kniha je určena pro začátečníky i pokročilé uživatele programu Calc, tabulkového procesoru LibreOffice. Není přitom důležité, zda jde o úplného začátečníka nebo uživatele, který už má zkušenosti s jiným kancelářským balíkem.

Příručka představuje vlastnosti a funkce programu LibreOffice Calc. Nejedná se o návod k používání tabulkových procesorů. Některé kapitoly předpokládají znalost základního používání tabulek při popisu použití programu Calc.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

zcr

Témata:

Dále u nás najdete

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Konec poskytování součinností v exekucích?

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI