 »   »  CESNET a GÉANT představují optický kanál o kapacitě 300 Gb/s

Petr Krčmář

CESNET propojil dva uzly pan-evropské sítě GÉANT pomocí optického kanálu s kapacitou 300 Gb/s přes 530 km sítě CESNET nasvícených otevřeným přenosovým systémem Czech Light. Tím CESNET ukazuje, jak může výzkumná komunita sdílet přenosové spektrum optické sítě pro realizaci spolehlivého optického propojení na mezinárodní úrovni.

CESNET při historicky prvním uplatnění platformy Waveserver Ai od firmy Ciena ve výzkumné a vzdělávací komunitě propojil vysokokapacitní routery sítě GÉANT pomocí optického kanálu s přenosovou rychlostí 300 Gb/s na jediné vlnové délce. Propojení bylo realizováno jako cizí vlnová délka (Alien Wavelength) přes 530 km sítě CESNET mezi uzly Praha a Vídeň, nasvícené otevřeným přenosovým systémem Czech Light. CESNET tímto ukazuje, jak může výzkumná a vzdělávací komunita sestavit mezinárodní vysokokapacitní optický kanál například k propojení výkonných počítačových sítí a usnadnění spolupráce evropských akademických a vědeckých organizací.

Toto řešení umožnilo sdružení CESNET zvýšit odolnost sítě GÉANT pomocí záložního propojení sdílením spektra sítě CESNET s technologií DCI od firmy Ciena. Síť GÉANT může dnes díky uvedenému řešení přenášet informace s přenosovou rychlostí 300 Gb/s po jednom kanálu stávající optické sítě CESNET, jež byla původně navržena jako kompenzovaná síť o přenosové rychlosti jednoho kanálu 10 Gb/s. Síť GÉANT současně snižuje své náklady pomocí sdílení spektra s CESNETem a přitom zvyšuje svou odolnost prostřednictvím záložního spoje, jenž představuje ochranu před nepředvídatelnými prudkými nárůsty objemu přenášených dat. Realizace cizí vlnové délky navíc umožňuje sdílení infrastruktury temného vlákna v rámci komunity sítí národního výzkumu (NREN), což zajišťuje, aby tyto organizace byly připraveny na další růst díky možnosti rychlého navyšování či omezování kapacity podle poptávky v rámci sítě.