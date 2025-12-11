Root.cz  »  Šifrování  »  CESNET ověřil provoz kvantové distribuce klíčů v optických sítích DWDM

CESNET ověřil provoz kvantové distribuce klíčů v optických sítích DWDM

Dnes
Výzkumníci sdružení CESNET ověřili, že technologii kvantové distribuce klíčů (CV-QKD) lze provozovat přímo v optických sítích DWDM bez vyhrazeného vlákna. Test proběhl v rámci evropského projektu SEQRET zaměřeného na přípravu QKD systémů pro praktické nasazení v telekomunikačních sítích.

V laboratoři optických sítí CESNET odborníci testovali systém CV-QKD, který vyvíjí německá společnost KEEQuant. Zkoumali, zda může kvantová distribuce klíčů fungovat souběžně s klasickými datovými službami v jednom optickém vlákně využívajícím technologii DWDM. Do testů zařadili také šifrovací kartu americké společnosti Ribbon s kapacitou 400 Gbit/s. Zařízení propojili se systémem CV-QKD a doplnili o Key Management System pro práci s kvantově generovanými klíči. Funkčnost celého řešení potvrdil živý šifrovaný videopřenos.

Výsledky ukazují, že integrace QKD přímo do systémů DWDM je možná bez ztráty přenosové kapacity. Technologie by tak v budoucnu mohla být využitelná i v produkčních optických sítích. QKD je součástí vznikající evropské kvantové komunikační infrastruktury EuroQCI.

Projekt SEQRET financovaný z programu Digital Europe sdružuje evropské výzkumné a průmyslové partnery a zaměřuje se na vývoj a testování QKD technologií včetně jejich budoucí certifikace.

