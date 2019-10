 »   »  CETIN plánuje do sedmi let zprovoznit milion gigabitových přípojek

Petr Krčmář

Společnost CETIN letošním roce přitom zahájila masivní výstavbu a modernizaci optických sítí FTTH (Fiber to the Home) a FTTB (Fiber to the Building). Přivádíme stabilní rychlý internet přímo do bytu a připojujeme do naší optické sítě stále větší počet budov, a to rychlostí 1 Gb/s. Uživatelé tak mohou získat prakticky neomezenou přenosovou kapacitu pro internet, televizi, multimédia, gaming nebo chytrou domácnost – vše v rámci jediné optické přípojky.

Generální ředitel společnosti CETIN, Juraj Šedivý, k tomu uvádí: Připojení domácností optickou přípojkou zatím není běžné, ale jde o trend, který je nezvratný. CETIN proto spustil investiční program, v rámci kterého v příštích 7 letech připojí 1 000 000 domácností optickou přípojkou FTTH. Přineseme tak nejlepší technologie nejen obrazně až do obývacího pokoje.

Kromě sítí typu FTTH a FTTB společnost pokračuje ve výstavbě uličních rozvaděčů DSLAM, které připojují obce nebo části měst k vysokorychlostní infrastruktuře CETIN, a testuje a nasazuje technologie, které mají vliv na zrychlení sítě. Díky tomu došlo v loňském roce ke zvýšení průměrné dostupné rychlosti připojení v pevné síti CETIN z 52 Mb/s na 67 Mb/s, tedy o celých 25 %. V letošním roce (v období od ledna do srpna) se tento průměr dál zvedl na aktuální průměrnou dostupnou rychlost připojení 80 Mb/s, uvádí zpráva CETIN.

Podívejte se, jak se zafukuje optika do DSLAM:

(Zdroj: Tisková zpráva CETIN)