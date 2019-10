 »   »  CETIN spustil novou mapu pokrytí, zobrazuje i polohu rDSLAM

Petr Krčmář

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) spustila novou mapu pokrytí, která umožňuje vpravo dole přepínat různé vrstvy: pokrytí, rychlosti a zrychlování. Na vrstvě rychlosti jsou k vidění také polohy předsunutých rDSLAM, vrstva zrychlování zase ukazuje heatmapu s historií od roku 2016.

Kromě toho na stránce naleznete také formulář pro získání nabídky připojení od jednotlivých poskytovatelů připojení či možnost nahlásit chybu v mapě. CETIN v posledních letech investuje do zrychlování své sítě, do sedmi let chce nabídnout milion gigabitových optických přípojek.

Podívejte se, jak se takový rDSLAM instaluje a jak se do něj zavádí optika: