Chat Control 1.0 byl odmítnut Evropským parlamentem

Europarlament vs Chat Control
Poslanci Evropského parlamentu (288 pro, 311 proti) rozhodovali o prodloužení dočasného režimu zákonu zvaném Chat Control 1.0, který (pod záminkou ochrany dětí na internetu a boji proti dětské pornografie) umožňoval velkým společnostem nahlížet do soukromých zpráv uživatelů. Od 3. dubna 2026 má být tato praxe tedy zakázána.

Z českého zastoupení byli proti europoslanci za TOP09, ODS, KDU-ČSL, Piráty, SPD, KSČM a SDN. Hlasů se zdrželi poslanci za ANO a Starostové.

Očekává se ale, že se zvýší tlak na prosazení upravené varianty označované jako Chat Control 2.0, který přijala Rada EU.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Microsoft odstraní přístup ke Copilot Chat v některých aplikacích M365

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Claude ve firmách získává na popularitě

Netflix v Česku znovu zdražuje

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO