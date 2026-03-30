Chat Control 1.0 byl odmítnut Evropským parlamentem

Poslanci Evropského parlamentu (288 pro, 311 proti) rozhodovali o prodloužení dočasného režimu zákonu zvaném Chat Control 1.0, který (pod záminkou ochrany dětí na internetu a boji proti dětské pornografie) umožňoval velkým společnostem nahlížet do soukromých zpráv uživatelů. Od 3. dubna 2026 má být tato praxe tedy zakázána.
Z českého zastoupení byli proti europoslanci za TOP09, ODS, KDU-ČSL, Piráty, SPD, KSČM a SDN. Hlasů se zdrželi poslanci za ANO a Starostové.
Očekává se ale, že se zvýší tlak na prosazení upravené varianty označované jako Chat Control 2.0, který přijala Rada EU.