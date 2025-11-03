Chat control má prý prozatím zůstat dobrovolný

Dánské předsednictví Evropské unie mění svůj postoj po nedávném neúspěchu při snaze prosadit povinné skenování soukromé komunikace na ilegální obsah a její okamžité nahlášení úřadům (Chat control 2.0). Podle vyjádření autora aktuálního návrhu Petera Hummelgaarda, který proslul svými kontroverzními výroky, nebude skenování pro poskytovatele komunikačních platforem povinné, ale má zůstat dobrovolné.
Dobrovolné skenování (Chat control 1.0) existuje už několik let a umožňuje ho výjimka ze zákonů o soukromí naposledy prodloužená Evropským parlamentem v roce 2024, která má vypršet v dubnu následujícího roku. Výjimka je používána společnostmi na skenování nešifrované komunikace a souborů uložených v cloudových úložištích, nikoli však pro skenování soukromé šifrované komunikace.
Neoficiálně se předpokládá, že Dánové na schůzce (PDF) naplánované na tuto středu předloží upravený návrh, který povinné skenování už nebude obsahovat. Není známo, na kolik se bude upravený návrh shodovat s textem výjimky v ostatních bodech, či jestli Dánové nepřijdou s doporučením aktuální výjimku opět pouze prodloužit a budou pokračovat ve snaze najít podporu pro svůj původní návrh (PDF).
Dánské předsednictví Evropské unie končí na konci roku, ale následně se ho ujme Kypr, který původní návrh od samého začátku podporoval.
