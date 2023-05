Autor: screenshot, Lupa.cz

OpenAI včera vydalo aplikaci ChatGPT pro iOS. Časem bude i pro Android. Aplikace je zdarma a obsahuje i Whisper, tedy převod mluveného slova na text. Pokud chcete pracovat s novým GPT-4, potřebujete předplatné Plus (20 dolarů za měsíc).





Aplikace umožňuje synchronizovat historii mezi více zařízeními. Zatím by měla být dostupná v AppStore v USA, ale postupně by se měla dostat i do dalších regionů. Aplikace pro Android by měla přijít brzy.





(zdroj: lupa, slashdot)