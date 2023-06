Dva němečtí výzkumníci Sophie Jentzsch a Kristian Kersting testovali smysl pro humor ChatGPT 3.5. Nechali si říci 1008 vtipů a ty analyzovali. 90 % z těchto vtipů je variací na jen 25 vtipů, které zřejmě byly součástí trénovacího vzorku.

ChatGPT uměl vtipy vysvětlit, někdy však přišel s vymyšleným vysvětlením pro neplatný vtip. Pět nejčastějších vtipů bylo:

Why did the scarecrow win an award?

Because he was outstanding in his field.



Why did the tomato turn red?

Because it saw the salad dressing



Why was the math book sad?

Because it had too many problems.



Why don’t scientists trust atoms?

Because they make up everything.



Why did the cookie go to the doctor?

Because it was feeling crumbly.