 »   »  Cherry Secure Board 1.0 s šifrováním stisknutých kláves

David Ježek

Autor: Cherry

Spínače Cherry MX jistě netřeba představovat, kromě toho ale Cherry stále vyrábí rozlišené klávesnice. Nejnovější přírůstek do rodiny se jmenuje Secure Board 1.0 a svému uživateli nabídne autentizaci pomocí čtečky smartcard/RF/NFC-kompatibilních karet. Součástí klávesnice je totiž integrovaný terminál pro PC/SC karty, resp. RF/NFC rozhraní.

Čtečka typu Class 2 podporuje práci s kartami dle norem ISO 7816 a ISO 14443 A/B. Autenticita klávesnice je verifikována certifikátem a stisknutí kláves jsou šifrována. Technicky tak klávesnice brání odchycení například PINů či hesel pomocí hardwarových keyloggerů, možný není ani útok typu „Bad USB“. Klávesnice podporuje i Secure Mode na Linuxu, ekvivalentní funkcionalita pro Windows je ve vývoji.

Myšleno bylo i na to, že čtečka karet je záměrně viditelná a kloboučky kláves myjí vyšší odolnost proti otěru a jejich popisky jsou vytvořeny laserem, takže ani v průběhu let používání by z klávesnice nemělo být lehké odečíst nějaký často zadávaný kód. Dále pak klávesnice splňuje německou normu pro ergonomii BGI-650, certifikace Blue Angel zase namená, že je šetrná k životnímu prostředí a nakonec je tu i vyhovění specifikaci FIPS-201. Doporučená koncová cena je 70 eur.