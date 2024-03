Chrome 124 umožní proměnit libovolnou webovou stránku v aplikaci

Autor: Google

Před sedmi lety společnost Google oznámila, že do roku 2018 (ve skutečnosti až do roku 2023) postupně ukončí všechny Chrome apps v systémech Windows, Mac a Linux. Na jejich místo by nastoupily tzv. progresivní webové aplikace (PWA), webové aplikace, které lze nainstalovat na plochu uživatele a které se chovají, jako by byly prakticky přirozenými aplikacemi a programy.





Princip PWA se začal postupně prosazovat a uživatelé mobilních platforem si na ně postupně zvykli. Brzy bude možné prostřednictvím PWA instalovat na stolní počítače libovolnou webovou stránku. Ta se pak bude chovat jako běžná aplikace v systému.





V rámci nejnovějšího denního sestavení Chrome Canary přidal Google do nabídky „Uložit a sdílet“ v desktopové verzi možnost „Instalovat stránku jako aplikaci“. Do uživatelského prostředí se pak přidá nová ikona, který zapadne mezi ostatní aplikace a bude zastupovat danou webovou stránku. Při spuštění se pak webová aplikace otevře v samostatném okně.

Funkce pro proměnu libovolné stránky v PWA se začala v Chrome objevovat v únoru, teprve nyní byla ale zřejmě dokončena a je možné ji aktivovat. Pokud máte vývojovou verzi Canary, zapněte následující volby:

chrome://flags/#web-app-universal-install chrome://flags/#shortcuts-not-apps