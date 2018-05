 »   »  Chrome 67 testuje nový vzhled a ruší podporu HPKP

Petr Krčmář

Vývojáři vydali novou verzi prohlížeče Chrome, s označením 67. Ta například dalším uživatelům zapíná techniku Site Isolation, která je je reakcí na Spectre a Meltdown a odděluje od sebe jednotlivé stránky tak, aby si nemohly vzájemně krást data. Vedle toho byla přidána podpora pro Generic Sensors API a WebXR Device API. První jmenovaný standard umožňuje například na mobilu přistupovat k senzorům jako akcelerometr nebo gyroskop, druhé rozhraní dovoluje vytvářet rozšířenou realitu na headsetech postavených na mobilních technologiích.

Chrome také s touto verzí definitivně ukončil podporu HPKP, což je způsob, jakým může web předat prohlížeči veřejné klíče, kterým má důvěřovat. Na počátku byla tato novinka vítána velmi vřele, později se ukázalo, že skrývá některá nebezpečí: komplikovaně se implementuje, chyba může znamenat pro web katastrofu a úspěšný útočník může vlastní HPKP hlavičky později využít k vydírání. Proto se technika nerozšířila (třeba GitHub ji nasadil a zase zrušil) a nyní je opouštěna. Více v článku Bezpečnější šifrování HTTPS s hlavičkami HSTS a HPKP.

Nová verze Chrome také umožňuje přepnout na nový testovací vzhled rozhraní. Vyzkoušet to můžete v chrome://flags, kde najdete položku UI Layout for the browser's top chrome. Tam je na výběr několik různých variant, nové rozhraní se jmenuje Refresh.