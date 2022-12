Chrome bude mít spořič paměti a energie

Autor: Google

Prohlížeč Chrome má reputaci velkého žrouta paměti. Toho jsou si patrně vědomi i vývojáři a včera oznámili dvě nové funkce spořič paměti (Memory Saver) a spořič energie (Energy Saver). Spořič paměti má ušetřit až 40 % paměti a to tím, že bude uspávat neaktivní záložky. Tedy dělá to stejné jako například rozšíření Auto Tab Discard (pro Chrome, pro Firefox). Uspáním záložky přijdete o aktuální stav, čemuž půjde u vybraných stránek zabránit nastavením Always keep these sites active.





Spořič energie se aktivuje pokud baterie má méně než 20 % a vypne animace a videa. Nové šetřiče je možné jednoduše zapínat a vypínat.





(zdroj: arstechnica)

