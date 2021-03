Chrome bude nejdříve doplňovat před adresu HTTPS

Autor: Chrome

Pokud do adresního řádku nenapíšete http:// nebo https:// Chrome bude automaticky nejdříve doplňovat před adresu https://. To ušetří čas nahrávání stránek, které automaticky přesměrovávají HTTP na HTTPS. Pokud se HTTPS stránka nenačte do 3 – 10 sekund, použije se HTTP.

Minulý měsíc začal tento experiment pro uživatele Chrome Canary, Dev a Beta. Ostatní uživatelé Chrome pro desktop a Android se dočkají v Chrome 90, který vyjde 13. dubna. Pro iOS to bude o něco později. Pokud chcete novou vlastnost vyzkoušet, můžete si ji již nyní zapnout pomocí chrome://flags/#omnibox-default-typed-navigations-to-https.

(zdroj: bleepingcomputer)