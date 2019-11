 »   »  Chrome bude označovat pomalé webové stránky

Petr Krčmář

Je pomalý tenhle web nebo mi zlobí připojení? Odpověď na tuhle otázku nám zřejmě brzy poskytne prohlížeč Chrome. Vývojáři totiž chtějí pro uživatele weby jasně označit, aby bylo jasné, která stránka se často načítá pomalu. To by mělo pak být signálem pro vývojáře, kteří by tak měli být motivováni ke zrychlení.

Konkrétní forma označení ještě nebyla stanovena, existuje však už několik návrhů. Informace by se mohla objevovat uprostřed obrazovky, pod adresním řádkem by mohl běžet načítací „teploměr“ zobrazující rychlost pomocí barvy nebo by se informace objevovala už při psaní adresy, aby mohl být uživatel varován předem. Konkrétní forma bude ještě předmětem dalších experimentů.



Možná označení rychlosti daného webu

Samotná rychlost načtení a zobrazení má být v budoucnu jen jedním z kritérií, která rozhodnou o označení daného webu. Na výsledku spolupracují různé týmy uvnitř Google, které posuzují například uživatelskou přívětivost a další kritéria.

Už teď si můžete svůj web změřit nástrojem PageSpeed Insights, či přímo v prohlížeči pomocí Lighthouse. Rady pro zrychlení pak najdete na stránce web.dev/fast.