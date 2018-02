 »   »  Chrome bude sám používat líné načítání obrázků a iframů

Petr Krčmář

Budoucí verze prohlížeče Chrome budou provádět liné načítání obrázků. Jde o mechanismus, při kterém se načtení obrázku a třeba i iframu pozdrží, pokud nejsou pro uživatele viditelné. Uživatel by se tak měl zobrazení webu dočkat rychle, protože je načtena jen pro danou chvíli relevantní část. Zbytek se ze serveru stahuje až podle potřeby. Podobnou věc dnes s obrázky umí řada webů a dělají ji pomocí JavaScriptu, v budoucnu by ale měla být integrována přímo do prohlížeče.

Nejprve se líné načítání dostane do Chrome pro Android a Google nevylučuje, že by se později mohla dostat i na desktop, pokud se použití na mobilech osvědčí. Funkce se jmenuje Blink LazyLoad a podle vývojářů přinese zrychlení mezi 18 až 35 % v závislosti na rychlosti linky. Tvůrci dalších prohlížečů se zatím k implementaci něčeho podobného nevyjádřili.