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Chrome díky AI opravil přes tisíc bezpečnostních chyb ve dvou vydáních

Jan Fikar
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Chrome logo prasklé Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Příval chyb nalezených pomocí AI se netýká jen operačních systémů, ale také prohlížečů. Google na svém blogu minulý týden ve čtvrtek popsal, jak v posledních dvou vydáních 149 a 150 opravil 1072 bezpečnostních chyb. To je více než ve 23 předchozích vydáních dohromady.

Většina chyb byla odhalena pomocí AI samotným Googlem, ale i přes Chrome Vulnerability Reward Program. Například v březnu letošního roku bylo těchto hlášení více než za celý rok 2025. Google již dříve přešel ze čtyřtýdennínho na dvoutýdenní vydávání nových verzí s tím, že aktualizace zabezpečení budou týdenní. 

(zdroj: bleepingcomputer, security affairs)

Chrome chyby

Autor: Google

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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