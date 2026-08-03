Chrome díky AI opravil přes tisíc bezpečnostních chyb ve dvou vydáních

Příval chyb nalezených pomocí AI se netýká jen operačních systémů, ale také prohlížečů. Google na svém blogu minulý týden ve čtvrtek popsal, jak v posledních dvou vydáních 149 a 150 opravil 1072 bezpečnostních chyb. To je více než ve 23 předchozích vydáních dohromady.
Většina chyb byla odhalena pomocí AI samotným Googlem, ale i přes Chrome Vulnerability Reward Program. Například v březnu letošního roku bylo těchto hlášení více než za celý rok 2025. Google již dříve přešel ze čtyřtýdennínho na dvoutýdenní vydávání nových verzí s tím, že aktualizace zabezpečení budou týdenní.
(zdroj: bleepingcomputer, security affairs)