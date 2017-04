 »   »  Chrome opět přitáhne šrouby nezabezpečenému HTTP

Roman Bořánek

V poslední době prohlížeče čím dál víc upozorňují na to, že nešifrované HTTP není zrovna bezpečné a lze odposlouchávat. Projekt Chromium, ze kterého vychází prohlížeč Chrome, teď ohlásil další zpřísňování. Jako nezabezpečená se označí každá stránka bez HTTPS, když do ní uživatel začne vkládat nějaká data. Dosud to taky bylo pouze u přihlašovacích formulářů.

Ještě přísnější bude přístup v anonymním režimu, od kterého často uživatelé mylně očekávají, že je ochrání před veškerým zlem na internetu. V tomto režimu budou jako nezabezpečené označeny všechny stránky běžící na HTTP bez šifrovaného spojení. Ve stabilní verzi by ke změně mělo dojít v říjnu s vydáním Chrome 62.

(Zdroj: VentureBeat)