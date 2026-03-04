Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Chrome přechází na dvoutýdenní cyklus vydávání nových verzí

Chrome přechází na dvoutýdenní cyklus vydávání nových verzí

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Chrome OS Chromebook Autor: Depositphotos

Google zrychluje tempo vydávání hlavních verzí prohlížeče Chrome ze čtyř týdnů na dva, počínaje verzí 153, která vyjde letos 8. září. Našim cílem je zajistit, aby vývojáři a uživatelé měli okamžitý přístup k nejnovějším vylepšením výkonu, opravám a novým funkcím, uvádí Google v oznámení této novinky.

V roce 2023 upravili vývojáři celý cyklus tím, že zkrátili přípravu nových beta verzí. Google tvrdí, že menší rozsah těchto verzí minimalizuje problémy a zjednodušuje ladění po vydání. Tým také zmiňuje nedávná vylepšení procesů, díky kterým se udrží vysoké standardy stability i při rychlejším vývojovém cyklu.

Mezi jednotlivými vydáními budou i nadále probíhat týdenní aktualizace zabezpečení. Změna se dotkne uživatelů na desktopu i v systémech Android a iOS. Ve vývojářských kanálech Dev a Canary nedochází k žádným změnám. Stejně tak se nic nemění pro osmitýdenní harmonogram verzí ESR s rozšířenou podporou pro firemní uživatele.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI