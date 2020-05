 »   »  Chrome umožní organizovat panely do barevných pojmenovaných skupin

Prohlížeč Chrome má pro uživatele připravenou užitečnou novinku: umožní organizovat otevřené panely do skupin. Ty mohou mít svou barvu, popis a je možné je snadno přeskládat podle potřeby. Funkce je už dostupná v Chrome Beta a do ostrého vydání by se měla dostat už příští týden.

Ovládání této funkce je velmi jednoduché, stačí na panel kliknout pravým tlačítkem a přidat jej do nové či již existující skupiny. V tu chvíli se sdružené panely podtrhnout a vlevo se objeví barevné tlačítko, u kterého je možné měnit barvu a popisek uvnitř. Můžete si tak skupiny libovolně pojmenovat a použít k tomu třeba emoji.

Panely lze libovolně přeskupovat pomocí přetažení, můžete je tak snadno umístit do jiné skupiny nebo je vytáhnout ze skupin na stranu do nezávislého prostoru. Podívejte se na to, jak současná podpora seskupování panelů vypadá:

Vývojáři tvrdí, že podle průzkumů mají uživatelé tendenci seskupovat panely podle témat – například projektů, na kterých pracují. Uživatelské testování probíhá už několik měsíců, nyní se koncept dostává do ostré verze.