Chromium bude podporovat začleňování kódu v jazyce Rust

Projekt Chromium oznámil, že bude podporovat volání knihoven napsaných v jazyce Rust z jazyka C++. Za tímto účelem vývojáři nyní aktivně usilují o přidání produkčního řetězce nástrojů Rust do svého sestavovacího systému. To umožní zahrnout kód v Rustu do binární verze prohlížeče Chrome během příštího roku. Začínáme pomalu a stanovujeme jasná očekávání ohledně toho, jaké knihovny budeme brát v úvahu, až budeme připraveni, vysvětlují vývojáři.