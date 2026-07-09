Chyba GhostLock umožňuje uniknout z kontejneru a získat roota

Odborníci ze společnosti Nebula Security odhalili GhostLock (CVE-2026–43499), chybu v linuxovém jádře, která umožňuje jakémukoli přihlášenému uživateli získat plná rootovská oprávnění. Zranitelný kód je od roku 2011 součástí prakticky všech běžných linuxových distribucí a k jeho zneužití nejsou zapotřebí žádná zvláštní oprávnění ani neobvyklá nastavení.
Zatím nebylo zaznamenáno, že by tuto chybu někdo v praxi zneužil, ale společnost Nebula zveřejnila funkční exploit, který je prý spolehlivý v 97 % případů. Dokáže se dostat ven i z kontejnerů, takže taková izolace je nedostatečná. Rozsah problému potvrdil i Google, který týmu vyplatil odměnu 92 337 dolarů v rámci svého programu kernelCTF.
Jedná se o chybu „use-after-free“, tedy použití dříve uvolněné paměti. V jádře existuje mechanismus, který zajišťuje, aby se urgentní úlohy nenechaly zablokovat banálními čekáními, a součástí je i úklidová část, která po skončení čekání uklidí stav dané úlohy.
Chyba zneužívá toho, že při návratu z neúspěšné operace zámku se úklid spustí ve špatný okamžik a upraví stav jiné úlohy. Tím si jádro ponechá ukazatel na paměť, která už byla uvolněna a znovu použita. Jádro pak omylem použije tento zastaralý ukazatel, což umožní následné řetězení kroků k získání kontroly až na úrovni roota. Jednoduché řešení není k dispozici, protože problematický stav může vyvolat libovolná úloha v systému.
Vývojáři už vydali opravu, která se postupně dostává do distribucí. V této opravě se mění logika v jádře tak, aby
remove_waiter() a související operace pracovaly s
waiter::task místo s
current , protože v dané kaskádě volání není
current ta správná úloha. Tím se správně provede vyřazení z rbtree, vyčistí se stav
pi_blocked_on a upraví se priorita správné čekajících úlohy.