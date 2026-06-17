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Chyba v implementaci PPP přežila v OpenBSD celých 27 let

David Ježek
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OpenBSD Autor: OpenBSD
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Celých 27 let, od 1. července 1999, se až do 14. června 2026 nacházela v OpenBSD bezpečnostní chyba umožňující útočníkovi obcházet autentizaci systému v rámci PPPoE připojení. Do projektu OpenBSD byla zavlečena z FreeBSD, které ji samo převzalo někdy v polovině 90. let z kódu vývojáře Serge Vakulenka z Cronyx Engineering Ltd.

V roce 2009, kdy OpenBSD přešlo z fixních bufferů na dynamickou alokaci začalo být možné číst data i mimo oblast, která by jinak byla uživateli dostupná. Oprava tak spočívala v přidání striktní kontroly, zdali se stanovená délka řetězce v paketu přesně shoduje s délkou uložených přihlašovacích údajů. Problém je tedy z pohledu OpenBSD velice rychle vyřešen, otázkou je, nakolik reputaci projektu změní skutečnost, že si chyby nikdo nevšiml víc než čtvrt století (související otázkou budiž, zdali vůbec / nakolik byla někým zneužívána).

Podrobně na blogu Argus Systems.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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