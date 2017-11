 »   »  Chyba v macOS High Sierra umožňuje přihlásit roota bez hesla

Petr Krčmář

Nepříjemnou bezpečnostní chybu v nejnovější verzi macOS High Sierra objevil Lemi Orhan Ergin. Kdokoliv s fyzickým přístupem k počítači se snadno dokáže přihlásit jako root. Stačí do dialogu napsat uživatelské jméno, nechat pole s heslem prázdné a poté několikrát za sebou stisknout enter. Pokud nemá počítač zapnuté šifrování celého disku, je možné se takto přihlásit, i když útočník přijde k vypnutému počítači.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?