Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Chyba v utilitě date rozbíjí automatické aktualizace Ubuntu 25.10

Chyba v utilitě date rozbíjí automatické aktualizace Ubuntu 25.10

Petr Krčmář
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Kvůli chybě v příkazu date z balíčku rust-coreutils nebyly schopny některé instalace Ubuntu 25.10 automaticky kontrolovat dostupné aktualizace balíčků. Mezi postižené stroje patří cloudová nasazení, kontejnerové obrazy, instalace Ubuntu Desktop a Ubuntu Server.

Pokud někde Ubuntu 25.10 provozujete, zkontrolujte verzi balíčku rust-coreutils. Rozbité jsou verze 0.2.2-0ubuntu2 a nižší. Naopak verze 0.2.2-0ubuntu2.1 a vyšší už obsahují opravu. Pokud jste ručně prováděli aktualizace pomocí apt, měli byste už mít aktualizaci nainstalovanou a problém se vás netýká.

Pokud spoléháte na automatické aktualizace, musíte ručně provést povýšení zmíněného balíčku, aby se vše zase normálně rozhýbalo. Stačí jednoduše zavolat:

sudo apt install --update rust-coreutils

Za problémem stojí nekompatibilita utility date  napsané v Rustu s původní implementací v Coreutils. Původní verze totiž nabízí volbu -r, která vypíše čas poslední změny u daného souboru. Nová implementace ovšem volbu potichu ignoruje a vypíše aktuální datum a čas. Soubory se pak jeví jako příliš nové, což vede například k tomu, že zálohovací skripty neprovádějí zálohy a kontrola aktualizací se domnívá, že poslední kontrola vždy proběhla před okamžikem.

Ubuntu zkouší nahradit klasické coreutils právě pomocí implementace rust-coreutils napsané v jazyce Rust. Cílem je lepší paměťová bezpečnost a vedlejším efektem je také vyšší výkon. Vývojáři testují nové utility v podzimním průběžném vydání Ubuntu, aby mohli případně novinku zahrnout také do LTS verze, která vyjde na jaře.

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled