Chystá se nová služba systemd-appd, pro lepší běh aplikací z Flatpaků

David Ježek
Dnes
Flatpak Autor: Flatpak

V době vydání specifikace Flatpak 1.17 přináší vývojář Sebastian Wick informace z vývoje Flatpaků, včetně do budoucna hledící připravované komponenty systemd-appd, která by měla systému Flatpaků v budoucnu sloužit na systémové úrovni.

Na službě systemd-appd pracují Sebastian Wick a Adrian Vovk. Výhledově bude umožňovat správu běžících instancí Flatpak aplikací, kde systemd-appd poslouží k autentizaci běhu těchto instancí s výhledovými plány na možnost podpory pro nested sandboxing. Díky tomu by mimo jiné došlo ke zlepšení podpory pro PipeWire, bez nutnosti používat D-Bus proxy, a další dílčí zlepšení architektury běhu aplikací v podobě Flatpak balíčků. Očekávat můžeme také vytvoření nových portalů.

Toto vše a další věci popisuje Sebastian na svém blogu. Jde samozřejmě o potenciální budoucí funkcionalitu, nic co bychom mohli v brzké době očekávat v linuxových distribucích.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

