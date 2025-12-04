Chytrá toaleta prý používá šifrování E2EE

Firma Kohler v říjnu na trh uvedla chytrou kameru Dekoda za 600 dolarů plus měsíční předplatné. Kamera se připevní na toaletu a snímá výsledek vašeho snažení. Z toho usoudí o zdraví vašich střev, hydrataci a podobně. To mi připomíná jednu starou sci-fi povídku, snad polského autora o toaletě, která po použití lidským hlasem nabádala hlavního hrdinu, aby navštívil lékaře. Ví někdo, jak se to jmenuje?
Aby firma přesvědčila potenciální zákazníky, že neuniknou snímky jejich obyčejně zakrytých částí těla, uvádí, že kamera se dívá pouze dolů a veškerá komunikace je šifrovaná E2EE (end-to-end-encryption). Na tvrzení o šifrování se zaměřil Simon Fondrie-Teitler. E2EE většinou znamená, že data jsou šifrovaná od odesílatele až k příjemci a ani výrobce je nemůže rozšifrovat. V případě Dekoda však není ani žádná komunikace mezi uživateli implementována. Šifrování je prosté TLS ze zařízení na servery výrobce. Navíc jsou takto získaná anonymizovaná data použita ke trénování AI.
(zdroj: slashdot)