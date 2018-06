 »   »  Čína kvůli turistům malinko otevře velký firewall

David Ježek

Čínská vláda dlouhodobě skrze „Velký čínský firewall“ blokuje některé západní sítě jako například Twitter, Facebook či YouTube. To ale nepřispívá pohodě turistů v zemi, takže v ostrovní provincii Hainan budou nyní tato pravidla uvolněna.

Dle Reuters bude částečně zrušeno blokování v turistických oblastech Hainanu. Cílem je do této provincie přitáhnout až 2 milióny turistů v roce 2020 i za pomoci zóny volného obchodu. Ti zde budou moci používat i své domovské kreditní karty a uvolnění pravidel by mělo do provincie přivést více zahraničních firem.