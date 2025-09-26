Číňan má ve Steamu koupeno více než 40 tisíc her

Uživatel ze Šanghaje s přezdívkou SonixLegend má ve Steamu zakoupeno 40 065 her, což je rekord. Více než 30 tisíc má pak asi 19 uživatelů. SonixLegend musel za hry zaplatit něco mezi 250 – 640 tisíci dolary (5 – 13 miliónů korun), podle toho, jestli hry kupoval ve slevě, nebo za plnou cenu.
Otázkou je, co s tolika hrami dělá. Podle odhadu jen dokončení 2 500 jeho her by zabralo téměř 7 let. SonixLegend má alespoň jeden „achievment“ jen v 261 hrách a napsal recenzi jen k 20 hrám.
(zdroj: arstechnica)