Cinnamon má nový screensaver pro Wayland

Linux Mint na svém blogu oznámil nový screensaver pro Cinnamon. Starý cinnamon-screensaver byl vlastně separátním procesem napsaným v C, Pythonu a GTK a navíc nefungoval ve Waylandu.
Nový screensaver naopak není samostatným procesem, ale ovládá ho sám Cinnamon. Hlavní výhodou je kompatibilita s Waylandem. Ještě nebylo rozhodnuto, jestli bude Wayland výchozí v dalších verzích, ale screensaver je již připraven. Díky novému screensaveru se také podařilo opravit chybu ve starém. Jde o probuzení ze spánku, kdy na méně než sekundu je vidět pracovní plocha, než se objeví zamknutá obrazovka.
(zdroj: phoronix)