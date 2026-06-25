Čínský LineShine je nejvýkonnějším superpočítačem světa, využívá vlastní ARMv9 CPU a žádná GPU

Žebříček TOP 500 prodělal změnu na nejvyšší pozici. Nejvýkonnějším superpočítačem světa je nově čínský LineShine, který v metrice Rmax překonává amerického konkurenta El Capitan (cca 2 200 PFLOPS vs cca 1 800 PFLOPS), zatímco v metrice Rpeak mírně zaostává (2 735 PFLOPS, zatímco El Capitan umí 2 821 PFLOPS).
Čínský stroj je zajímavý zejména tím, že pracuje výhradně s vlastními 304jádrovými ARMv9 procesory LingKung LX2 na taktu 1,55 GHz, se sběrnicí LingQi a operačním systémem Kylin OS. Celkový počet CPU jader je 13,789 miliónů, počet GPU a dalších podobných akcelerátorů je čistá 0. V provozu je v národním superpočítačovém centru v Šen-čenu.
Oproti El Capitan se spotřebou až 29,7 MW si vezme více, rovnou 42,2 MW. Sluší se také dodat, že vítězství LineShine je dočasné, minimálně v USA jsou v přípravě další projekty s násobně vyšším výkonem. Pro Čínu to pak není první prvenství v TOP 500, před 13 lety prvenství získal superpočítač Tianhe-2, tehdy ještě s Xeony.