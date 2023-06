Autor: Redakce

Cisco připravuje pokročilý souborový systém pro kontejnery PuzzleFS v Rustu. Měl by vycházet z OCIv2 (Open Container Initiative), měl by umět deduplikaci, reprodukovatelné vytváření obrazů, možnost přímého mountování a bezpečnou práci s pamětí. Integrita by byla zajišťována pomocí stávajícího fs-verity.





Zatím Linux umožňuje připojení PuzzleFS přes FUSE. Chystá se read-only ovladač v jádře. Zdrojový kód je na GitHubu.





(zdroj: phoronix)