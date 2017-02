Jan Fikar

Včera vyšel Civilization Humble Bundle. Pokud zaplatíte více než dolar, dostanete Civilization III a IV, které jsou bohužel jen pro Windows. Pokud ale zaplatíte více než průměr (v současnosti 7,70 eur) dostanete Civilization V (funguje v Linuxu) se třemi doplňky a navíc slevu 20 % na Civilization VI (také funguje v Linuxu), případně 25 % na Civilzation VI Digital Deluxe.

Slevu je ovšem potřeba uplatnit do 1. dubna. Pokud zaplatíte více jak 15 dolarů, dostanete navíc Civilization: Beyond Earth se dvěma doplňky. Akce potrvá ještě 12 dní, tedy do úterý 7. března.

(zdroj: gamingonlinux)