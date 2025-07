Kolik je potřeba výzkumníků Google na výměnu žárovky? To nevíme, zato autorů článku o AI Gemini 2.5, který vyšel minulý týden v pondělí, je 3 295.





Navíc první písmena křestních jmen prvních 43 autorů skrývají tajnou zprávu: „GEMINI MODELS CAN THINK AND GET BACK TO YOU IN A FLASH.“ V překladu: „Modely Gemini mohou myslet a bleskově odpovídají.“ I když jsou tři tisíce autorů hodně, zdaleka nejde o rekord, který drží patrně článek z roku 2021 s více než patnácti tisíci autory. Známý článek z CERNu o Higgsově bosonu z roku 2015 má přes pět tisíc autorů.

(zdroj: arstechnica)