CLAT ve Windows vstupuje do předběžného přístupu

Petr Krčmář
Dnes
IPv6

Microsoft před rokem a půl přislíbil, že podpora CLAT se ve Windows rozšíří na všechny druhy sítí. Podle průzkumu mezi uživateli se jedná o nejžádanější funkcí související s migrací na IPv6, doposud je však k dispozici pouze pro připojení prostřednictvím mobilní sítě. Nyní se slib začíná plnit a nový CLAT se dostává k uživatelům v předběžném přístupu.

Ten slouží k získání zpětné vazby, odhalení chyb a ověření kompatibility v reálných podmínkách. Pokud máte zájem otestovat Windows CLAT ve svém prostředí, zaregistrujte se do programu předběžného přístupu na adrese aka.ms/winclatintake.

CLAT (Customer-side Translator) je komponenta v překladové architektuře 464XLAT, která umožňuje zařízením v IPv6-only síti komunikovat s IPv4-only službami; CLAT běží na koncovém zařízení (nebo CPE) a provádí bezestavový překlad IPv4 paketů generovaných aplikacemi do IPv6 paketů k odeslání přístupovou sítí (a opačně), takže aplikace bez podpory IPv6 zůstanou funkční i v prostředích, kde již byl protokol IPv4 deaktivován.

CLAT se ve Windows aktivuje, pokud je detekováno rozhraní bez IPv4 nebo DHCPv4 oznámí volitelnou podporu IPv4 pomocí volby 108. Poté se pomocí volby PREF64 v RA nebo pomocí známé domény v DNS zjistí prefix pro NAT64 umístěný v síti. Následně se na rozhraní syntetizuje IPv4 adresa, kterou mohou začít používat starší programy, které si s IPv6 nerozumějí. CLAT se pak postará o zabalení provozu a odeslání přes IPv6-only síť do koncového bodu PLAT (Provider-side Translator), kde se z něj opět stane standardní IPv4 paket.

Cílem CLAT/PLAT (464XLAT) je umožnit odstranění IPv4 z místní sítě a přitom zachovat kompatibilitu s aplikacemi a službami, které stále IPv4 vyžadují. CLAT na zařízení převádí IPv4 provoz aplikací na IPv6 a PLAT/NAT64 v síti překládá tento provoz zpět na IPv4 směrem k IPv4-only cílovým serverům. To umožňuje fungování bez IPv4 adres v místní síti.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz.

