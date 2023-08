Cloud Native Prague meetup již zítra u grilu v Pražské Stromovce

Je léto. Co přichází s létem kromě okurek? No přec grilování! Proto se následující Cloud Native Prague meetup, který je již čtvrtý v pořadí, bude konat v Pražské Stromovce, konkrétně Grill bod 1. Nejedná se o klasický formát meetupu, jako dříve, ale jde spíše o neformální diskuzi mezi účastníky. Tématem jsou „screw-ups“, můžete tedy povědět to co se vám úplně nezdařilo a chcete o tom diskutovat s dalšími účastníky.





U tohoto meetupu nebude zajištěno pití ani občerstvení, vše je pojato stylem, co si kdo přinese, to si také sní – nebo vypije samozřejmě. Takže nachystejte ponožky v sandálech, protože v půl šesté se zažehne gril. Registrovat se můžete na stránkách Cloud Native Prague a abyste nepřišli o žhavé novinky, máme i LinkedIn, kde se můžete dozvědět informace o námi pořádaných akcích.