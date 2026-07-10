Cloudflare chce zpoplatnit internet pro roboty pomocí stablecoinů

Cloudflare, který stojí jako brána a ochrana před přibližně pětinou veškerého internetového provozu, spustil čekací listinu na novou službu Monetization Gateway. Ta umožní zpoplatnit cokoli, co firma chrání – webovou stránku, datovou sadu, API i nástroje pro AI agenty (tzv. MCP tools). Platby se budou vyrovnávat ve stablecoinech přes otevřený protokol x402.
Důvod je prostý: na web čím dál víc chodí místo lidí AI roboti a agenti, kteří nekoukají na reklamy a nepředplácejí si služby. Podle Cloudflare dnes už 52 procent požadavků od robotů slouží k trénování AI. Loni na jaře to bylo jen 22 procent. Klasický model webu – provoz zdarma výměnou za pozornost – s tímto typem návštěvníka nefunguje.
Technicky jde o oprášení kódu HTTP 402 Payment Required, který existuje od 90. let, ale nikdy se nepoužíval. Klient si vyžádá zpoplatněný obsah, server odpoví 402 a pošle cenu, klient zaplatí a požadavek zopakuje s dokladem o platbě. Vylepšení x402 vyvinula Coinbase, letos v dubnu ho převedla pod Linux Foundation a přidaly se k němu i Visa, Mastercard, Google nebo Microsoft.
Podobnou službu už spustil v rámci CloudFront i Amazon. Cloudflare zatím termín ostrého spuštění neuvádí.
TIP: i když nejste robot, může nám také přispět na provoz moderně – prostřednictvím bitcoinu přes Lightning Network (QR kód až dole)