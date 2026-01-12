Cloudflare dostal od Itálie pokutu 14 milionů eur kvůli odmítnutí blokování ilegálního obsahu na 1.1.1.1

Italský komunikační úřad AGCOM nařídil společnosti Cloudflare, aby blokovala ilegální obsah na svých veřejných DNS serverech (1.1.1.1). Kontroverzní italský zákon na ochranu před pirátstvím, který vstoupil v platnost v roce 2004, umožňuje uložit pokutu až 2 % ročního obratu. Cloudflare dostal ve čtvrtek pokutu 1 %, což je 14 miliónů eur.
Zákon v současnosti blokuje 65 tisíc domén a 14 tisíc IP adres. Je namířen hlavně proti pirátství živých sportovních přenosů a vyžaduje tedy blokování do 30 minut od nahlášení. To ale ztěžuje ověřování a zvyšuje riziko blokování legálních adres.
Cloudflare říká, že takové blokování by mělo negativní vliv na rychlost jejich DNS při denním objemu 200 miliard dotazů, což AGCOM odmítl. Cloudflare zvažuje zrušit své bezplatné služby pro nadcházející Olympiádu v Itálii, dále zrušení svých služeb pro italské uživatele a stažení svých serverů z Itálie. AGCOM nyní obrátí svoji pozornost na Google a OpenDNS.
(Zdroj: arstechnica, slashdot)