Cloudflare měl velké výpadky, ochromena byla řada webů

Petr Krčmář
Včera
16 nových názorů

Clouflare 500 Autor: Cloudflare

Společnost Cloudflare potvrdila rozsáhlé výpadky své globální sítě serverů. Ochromena je funkčnost velkých webů jako je sociální síť X (dříve Twitter) nebo ChatGPT. Výpadky zaznamenává také řada dalších webových stránek a služeb. Obvykle se místo nich objevuje chybová stránka Cloudflare s chybou 500, tedy interní chybou serveru.

Detaily je možné sledovat na webu Cloudflare Status, kde se píše o prvních problémech zhruba v poledne UTC, tedy v jednu hodinu našeho času. Firma tvrdí, že výpadku předcházel „neobvyklý datový provoz“. Zatím neznáme příčinu tohoto neobvyklého nárůstu provozu, uvádí zástupci společnosti Cloudflare. Všichni se snažíme zajistit, aby byl veškerý provoz odbaven bez chyb. Poté se zaměříme na vyšetření příčiny tohoto neobvyklého nárůstu provozu.

Později společnost informovala o tom, že se podařilo najít příčinu problémů a pracuje se na obnově nefunkčních služeb. Zasaženy byly nejen koncové weby využívající služeb Cloudflare, ale také interní systémy včetně API a webových ovládacích rozhraní.

V 15:42 středoevropského času společnost Cloudflare oznámila, že je hlavní příčina problému odstraněna a služby se vracejí do běžného provozu. Byla provedena oprava a věříme, že incident je nyní vyřešen. Nadále sledujeme případné chyby, abychom zajistili, že všechny služby fungují opět normálně, uvádí hlášení. Stále je možné zaznamenat výpadky webového rozhraní u Cloudflare, na opravě se ještě pracuje.

V 18:44 středoevropského času společnost oznámila, že vsíti již nezaznamenává zvýšený počet chyb ani latence. Naše technické týmy nadále pečlivě monitorují platformu a provádějí hlubší vyšetřování dřívějšího výpadku, ale v tuto chvíli nejsou prováděny žádné změny konfigurace.

Podle prohlášení Cloudflare je bezpečné znovu povolit všechny služby, které byly během incidentu dočasně deaktivovány. Jakmile bude naše vyšetřování dokončeno, poskytneme konečnou aktualizaci, uzavírá firma.

Cloudflare je americká společnost poskytující síťové služby zaměřené na zrychlení, zabezpečení a zvýšení spolehlivosti webových stránek a internetových aplikací. Nabízí obsahové distribuční sítě (CDN), ochranu proti útokům DDoS, webový aplikační firewall (WAF), DNS služby a optimalizace výkonu. Snižuje latenci a zátěž na původních serverech tím, že obsah doručuje z geograficky rozprostřených uzlů.

