Cloudflare nebude do nových serverů dávat procesory Intel, jsou příliš energeticky náročné

Společnost Cloudflare tvrdí, že do nové generace svých serverů už nebude osazovat procesory společnosti Intel. Firma prý obměňuje servery každých 12 až 18 měsíců a na jedenácté generaci serverů pracuje od loňského roku. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je přitom počet odbavených požadavků na watt elektrické energie, který musí být proti předchozí generaci serverů výhodnější.

Do užšího seznamu pro výběr procesoru pro následující generaci se kromě procesorů Intel a AMD dostala také architektura ARM Ampere Altra, do které Cloudflare vkládá velké naděje. Pro jedenáctou generaci byly testovány procesory Xeon s architekturou Ice Lake, ale nakonec se ukázaly jako příliš energeticky náročné. Čipy firmy Intel byly schopny soupeřit s AMD z hlediska hrubého výkonu, ale spotřeba byla na každém serveru o stovky wattů vyšší – to je obrovský rozdíl. Proto pro nás byl Intel z hlediska výkonu na watt nezajímavý, vysvětluje v blogovém zápisku Chris Howells z Cloudflare.

Proto se nakonec ve firmě rozhodli nasadit 64jádrové procesory AMD EPYC 7713. Příkon byl ušetřen také na discích, místo původních tří byly nasazeny jen dva o vyšší kapacitě 1,92 TB. Použití 512 GB RAM se ukázalo jako zbytečný výdaj, proto bylo nakonec rozhodnuto o 384 GB. O síťování se stará dvouportová 25GE karta Mellanox ConnectX-4.

Výsledkem generační obměny je pak 29% nárůst výkonu serverů bez navýšení jejich příkonu. Cloudflare má tyto servery rozmístěny na 200 lokalitách po celém světě. Firma rozhodně procesory od Intelu nezavrhuje a doufá, že příští architektura Sapphire Rapids nabídne lepší poměr výkonu a spotřeby.