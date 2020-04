 »   »  Cloudflare opouští reCAPTCHA a přechází k hCaptcha

Petr Krčmář

Společnost Cloudflare, která poskytuje internetovou infrastrukturu s ochranou proti DDoS, ohlásila přechod od služby reCAPTCHA ke konkurenční hCaptcha. Hlavním důvodem je plán Google na zpoplatnění služby, což by pro Cloudflare a jeho zákazníky znamenalo milionové roční výdaje navíc. Zakladatel firmy, Matthew Prince, ovšem uznává, že Google má plné právo službu zpoplatnit.

Cloudflare se ale rozhodl pro změnu a začíná integrovat nový anti-bot systém hCaptcha od kalifornské společnosti Intuition Machines. Ta vydělává peníze tím, že pronajímá svůj systém firmám provozujícím experimenty s klasifikací obrázků. Naopak platí provozovatelům služeb, které u sebe tento systém implementují.

V tomto případě to ale bude naopak a Cloudflare se rozhodla platit dodavateli služby, protože chce mít jistotu, že bude mít dostatečně škálovatelnou infrastrukturu. Cloudflare totiž zpracovává obrovské množství datových toků, protože v současné době spravuje reverzní proxy pro 12,4 % webových stránek na světě. Přestože firma bude platit za provoz hCaptcha, podle jejího ředitele to bude jen nepatrný zlomek toho, co by se platilo u Google.

Kromě toho má hCaptcha další dvě výhody: není blokovaná v některých zemích, jako služby od Google a zároveň nabízí více soukromí pro uživatele. Cloudflare totiž službu využívá ve své infrastruktuře v případě, že je na některý web veden DDoS útok. Pak musí každý návštěvník projít testem, který jej odliší od automatického útočného skriptu.