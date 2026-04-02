Cloudflare představil redakční systém EmDash, bezpečnějšího nástupce WordPressu

Petr Krčmář
2. 4. 2026
EmDash Autor: Cloudflare

Společnost Cloudflare představila EmDash – otevřeného „duchovního nástupce“ populárního redakčního systému WordPress. Cílem nového projektu je především vyřešit bezpečnostní problémy s pluginy. WordPress pohání přibližně 43 % všech webových stránek na světě, ale jen v roce 2025 bylo v jeho pluginech odhaleno více než 11 300 nových zranitelností.

EmDash není přímým forkem, nebyl v něm použit žádný kód WordPressu. EmDash je napsán v jazyce TypeScript a je vytvořen jako serverless řešení, ale můžete ho používat bez problémů na svém vlastním serveru. Zdrojové kódy najdete na GitHubu.

Jedná se o zcela nové pojetí toho, jak by měl redakční systém vypadat v roce 2026: pluginy v izolovaném prostředí, šablony založené na frameworku Astro, integrovaný server MCP pro agenty umělé inteligence a nativní podpora platebního standardu x402. Kód projektu EmDash licencován pod licencí MIT, takže jej můžete rovnou začít používat.

Stávající web používající WordPress můžete importovat buď tak, že přejdete do administrace WordPressu a exportujete soubor WXR, nebo nainstalujete do WordPressu plugin EmDash Exporter, který nastaví zabezpečený přístupový bod REST API, který je chráněn heslem. Přenos obsahu trvá jen několik minut a veškerý mediální obsah se automaticky přenese do knihovny médií v EmDash.

 Uživatelské rozhraní redakčního systému EmDash

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

