Cloudflare rozšířil svou síť datových center, navýšil síťovou kapacitu na 100 Tbps

Autor: Cloudflare

Společnost Cloudflare oznámila, že o čtvrtinu rozšířila svou síť datových center, takže nyní jsou její datová centra přítomna ve 250 městech ze 100 zemí světa. Během posledních dvou let zdvojnásobila celkovou síťovou kapacitu na 100 Tbps, díky čemuž je schopna čelit i těm nejmasivnějším DDoS útokům a poskytovat svým zákazníkům rychlejší a spolehlivější služby kdekoliv na světě.

Ke třem novým lokalitám v Evropě se zařadila datová centra v irském Corku, italském Palermu a ruském Jekatěrinburgu. Nyní má Cloudflare datová centra ve 47 městech ve 30 zemích Evropy, včetně Prahy. V Severní Americe má Cloudflare datová centra ve 49 lokalitách a v Asii pak v 84 městech.

Čím blíže jsou lokality s datovými centry Cloudflare k uživatelům, tím rychleji se požadovaný obsah dostane do jejich webových stránek, aplikací a podnikových sítí. Informace musejí v dnešním světě často překonávat velké vzdálenosti či na své cestě projít přes mnoho sítí předtím, než jsou doručeny do zákaznických datových center. Proto Cloudflare již téměř 10 let buduje infrastrukturu rychlých a bezpečných „internetových dálnic“, které přibližují obsah uživatelům po celém světě.