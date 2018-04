 »   »  Cloudflare spustil DNS resolvery na adresách 1.1.1.1 a 1.0.0.1

Petr Krčmář

Společnost Cloudflare spustila vlastní rekurzivní DNS resolvery na zapamatovatelných adresách 1.1.1.1 a 1.0.0.1. IPv6 adresy jsou pak 2606:4700:4700::1111 a 2606:4700:4700::1001. Po čtyřech osmičkách a čtyřech devítkách tu jsou tedy i čtyři jedničky.

Zajímavé je, že služba má i webové stránky s důvěryhodným certifikátem vystaveným na IP adresu. Detaily použití se nacházejí v dokumentaci, kde se také dozvíte, že služba má i DNS over TLS a over HTTPS.

It’s April Fool's day, but this is no joke: @Cloudflare launches a #publicdns resolver with address 1.1.1.1. We’ve just added their #DNS profile to our app. Find out more at https://t.co/9CtkWZOlpu