Co nového přinese Fedora Workstation 34

Autor: Fedora

Na serveru Moje Fedora vyšel dnes článek, který shrnuje novinky v očekávaném vydání Fedora 34. Ta by podle plánu měla vyjít již 20. dubna. Co se týká Waylandu, ten by měl být výchozí s výjimkou uživatelů s uzavřenými ovladači NVidia. Do nich by NVidia měla podporu dodělat později. Dále přijde PipeWire, který nahradí starší PulseAudio a JACK a bude se používat také pro nahrávání obrazovky nebo pro video z webkamery. Zatím není jasné, jestli přechod na PipeWire proběhne již ve Fedoře 34, nebo budeme muset počkat na Fedoru 35.

Flatpak ve Fedoře používá OCI (Open Container Initiative) podobně jako ostatní kontejnery RedHatu kubernetes, docker a openshift. Nevýhodou bylo, že se Flatpak aktualizoval podstatně pomaleji než například OStree z Flathubu. OCI totiž na rozdíl od OStree nepodporoval inkrementální aktualizaci. To by se však mělo právě ve Fedoře 34 změnit. Dále by se mělo objevit GNOME 40, které by nemělo mít problémy s více monitory. Více v blogu Christiana Schallera.